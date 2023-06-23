Дачников в подмосковном Одинцово уличили в незаконном сжигании мусора

Инспекторы эконадзора обнаружили большую печь для сжигания мусора на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Кубинка-60», расположенного в Одинцовском городском округе. Об этом рассказали в региональном Министерстве экологии и природопользования.

Выяснилось, что территории СНТ складировали различные порубочные и растительные остатки с включениями бытового мусора, а позднее их сжигали в печи, что является серьезным нарушением природоохранного законодательства.

Отмечается, что в адрес СНТ объявлено предостережение с требованием прекратить незаконную утилизацию отходов и привести в порядок территорию. Исполнение требований находится на контроле Министерства.

«Следует учесть еще одну проблему: жители близлежащих поселений массово жалуются на загрязнение воздуха, полагая, что причиной являются выбросы промышленных предприятий или объекты по обращению с отходами. Мы настоятельно просим дачников подумать о здоровье и самочувствии тех, кому доставляют дискомфорт подобные нарушения», — подчеркнул глава ведомства Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Воробьев заявил, что в Подмосковье в этом году очистят сорок водоемов в рамках программы «100 прудов и озер».