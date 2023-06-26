Две попытки незаконной регистрации техники и подделки документов пресекли в Подмосковье

Инспекторы гостехнадзора пресекли в Коломне и Ступино попытки незаконной регистрации техники. Об этом сообщили в региональном Министерстве экологии и природопользования.

Так, в ходе техосмотра в Ступине два гражданина предъявили удостоверения тракториста-машиниста, при внимательном изучении на документах обнаружились признаки подделки. А в Коломне гражданин предъявил к осмотру экскаватор-погрузчик с признаками изменения маркировочных обозначений.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что материалы в отношении все троих были переданы в отделения МВД по городским округам для принятия решений о возбуждении уголовных дел».

Ранее глава Подмосковья сообщил, что в этом году в Подмосковье очистят 40 водоемов в рамках программы «100 прудов и озер».