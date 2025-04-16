Эколог Пукалов определил путь сбросившего пальмовое масло в Черное море судна

В Краснодарском крае ведутся поиски судна, ответственного за загрязнение береговой линии Бугазской косы пальмовым маслом. Предполагается, что этот корабль направлялся в один из отечественных черноморских портов на погрузку. Эколог Роман Пукалов рассказал о последствиях произошедшего для экологии. Об этом сообщает "Общественная служба новостей».

По его словам, это уже второй выброс пальмового масла на берега РФ. В прошлый раз это произошло в феврале прошлого года, и виновника тогда не нашли, однако ответственность за оба случая может лежать на одном и том же судне. В целом пальмовое масло на черноморском побережье принимают в порту Тамань, тем не менее на погрузку-разгрузку до 5 апреля в порт никто не прибывал.

Эксперт исключил версию с утечкой пальмового масла на судне, о чем свидетельствуют показания сотрудников порта, которые никаких утечек не фиксировали, а также тот факт, что выброшенное на берег масло было прогорклым и явно испорченным. Таким образом, иностранное судно где-то за пределами российских вод, на нейтральной территории промыло свои трюмы.

По его мнению, экологической катастрофы не произошло, поскольку это не мазут, а быстро разлагаемый продукт, хотя в целом ущерб имеется. Долго последствия не продлятся, однако имеются погибшие морские организмы, прежде всего фауна прибрежной волновой полосы, где образуется маслянистая пленка, которая забивает дыхательные пути. При этом структура выброшенного на берег Бугазской косы пальмового масла за последние десять дней достаточно сильно изменилась, его стало значительно меньше.

Ранее сообщалось, что неизвестную белую субстанцию нашли на пляже Анапы.