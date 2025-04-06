Неизвестную белую субстанцию нашли на пляже Анапы

Телеграм-канал «Новороссийск.Today» сообщил об обнаружении странной субстанции белого цвета на одном из пляжей Анапы.

Согласно публикации, жители Анапы и близлежащих районов столкнулись с массовым выбросом, предположительно, пальмового масла.

Оперативный штаб Кубани сообщал о новых случаях выброса мазута, произошедших после инцидента с танкерами на пяти участках анапского побережья. Загрязнение зафиксировано на трех пляжах, расположенных между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также в районе отеля «Пляжный поселок» и рядом с базой отдыха «Динамо». Мазут также был обнаружен в устье реки Можепсин.

Помимо этого, группы из Кавказского и Белоглинского районов зафиксировали повторные случаи выброса нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что местные жители Анапы открыли купальный сезон.