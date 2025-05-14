Эколог Пукалов пояснил влияние лесных пожаров на климат

Пожароопасный период в нашей стране в текущем году начался еще в конце февраля вместе с возникновением первых очагов лесных возгораний. По данным Росгидромета, температура воздуха в летние месяцы по стране ожидается примерно и выше средних многолетних значений, а ряд субъектов РФ могут остаться почти без осадков. По словам эколога Романа Пукалова, в случае воплощения указанного прогноза в реальность сильная жара вкупе с малым объемом осадков в летние месяцы может обернуться для ряда регионов засухами и повышенной пожароопасностью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что наша страна в целом к подобному сценарию готова, тем не менее все противопожарные меры только откладывают неизбежное — глобальное потепление, сопутствующие ему лесные пожары и таяние вечной мерзлоты в будущем станут причиной смещения природных зон на север.

По мнению эксперта, на финансирование противопожарных мероприятий в стране в этом году средства выделены в полном объеме, в связи с чем Россия в целом готова к очередному лесопожарному сезону. Однако рост площади лесных пожаров в стране напрямую связан с процессами изменения климата, в первую очередь с глобальным потеплением, которое все сильнее и сильнее ускоряется с каждым десятилетием, указал собеседник издания. А все усилия по тушению природных пожаров только затормаживают на десятилетия продвижение природной зоны на север.

Он подчеркнул, что тайга в ближайшем будущем в историческом масштабе сменится лесостепью. Тем не менее именно леса являются ключевым сдерживающим фактором изменения климата, тогда как лесные пожары ускоряют данный процесс как выделением дополнительных объемов парниковых газов, так и самим сокращением площади лесов.

Ранее он определил путь сбросившего пальмовое масло в Черное море судна.