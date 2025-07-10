Еще три регоператора по вывозу ТКО приступили к работе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с 1 июля 2025 года произошла смена региональных операторов, отвечающих за вывоз твердых коммунальных отходов. К своим обязанностям приступили три организации: «Экология-Сервис», «Строитель» и «Ремдоральянс».

Указанные компании получили полномочия по организации вывоза мусора в трех зонах региона, где ранее не было действующих операторов. В сферу их ответственности вошли город Комсомольск-на-Амуре, Вяземский район, а также отдельные территории Комсомольского и Нанайского районов.

Заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев подчеркнул, что правительство Хабаровского края внимательно следит за работой новых операторов, что позволит своевременно решать возникающие вопросы и повышать качество обслуживания. Около 260 тысяч граждан региона теперь имеют возможность пользоваться услугами по вывозу ТКО.

Для осуществления деятельности операторы используют 65 единиц специализированной техники, оборудованной системой ГЛОНАСС, что обеспечивает мониторинг передвижения каждого транспортного средства.

Компании проделали серьезную работу по установлению контактов с местными администрациями и жителями. Для удобства населения запущены онлайн-платформы, где можно подать заявку или сообщить о проблеме. Также работают телефонные линии поддержки для оперативного приема информации о проблемах с вывозом отходов.

Новые договоры с населением оформляются по упрощенной процедуре. Вывоз ТКО и расчет стоимости услуг будут производиться даже при отсутствии подписанного договора. В первых числах августа операторы сформируют и отправят счета на оплату услуг, опираясь на имеющиеся данные об абонентах. В случае если квитанция не будет получена или в ней будут обнаружены неточности, необходимо обратиться к операторам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.