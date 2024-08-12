Губернатор Воробьев: горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов работают в Подмосковье

В Подмосковье для заказа вывоза строительных отходов работают горячая линия 122#7, сайт стройотходы.рф , также ведется разработка мобильного приложения на базе «Добродела». Эту тему обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит обеспечить легальный вывоз строительных отходов от физических лиц и от юридических, конечно. Для этого каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или место, где можно складировать, утилизировать строительные отходы», — сказал губернатор.

Чтобы заказать вывоз строительных отходов на легальную площадку или получить консультацию по вопросам обращения с такими отходами, жители региона могут позвонить по номеру 122#7. К этой работе подключились уже около 40 компаний. Помимо этого, жители могу заказать вывоз мусора на портале стройотходы.рф. Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что каждый городской округ заключает договор с возчиками, работающими на их территории. По его словам, в регионе работают над тем, чтобы все муниципалитеты включились в эту работу.

Ранее Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.