Формирование свалочного тела завершилось в ходе рекультивации на полигоне «Егорьевский»

Подрядчик завершил формирование свалочного тела на полигоне «Егорьевский» в рамках его рекультивации, сообщили в областном Минэкологии. Она проводится по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология» и позволит улучшить окружающую среду.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что завершенный этап работ имеет большое значение, потому что от него зависит устойчивость свалочного тела и его способность сопротивляться воздействию погодных условий. По словам министра, на полигоне также ведутся работы по обустройству защитного экрана.

В министерстве добавили, что рабочие завершают обустройство противофильтрационной завесы, создание системы дегазации и другие работы. Полностью рекультивацию завершат следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Люберцах возведут логистический центр, где будет организовано хранение и переработка сельхозпродукции.