Инспекторы эконадзора зафиксировали факт незаконного сброса сточных вод в Одинцово

Отмечается, что в ведомство ранее обращались местные жители с просьбой остановить загрязнение земель. Специалисты осмотрели земельный участок, указанный в обращении, факт разлива сточных вод подтвердился.

Выяснилось, что инженерные сети жилого комплекса «Полесье» не были подключены к централизованным сетям водоотведения. Вместо этого они были выведены в поле, куда и сбрасывались на рельеф местности с подтоплением территории. Собственником сетей объявили предостережение о недопустимости нарушений с требованием прекратить сброс стоков на почву.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в этом году в Подмосковье расчистят сорок водоемов в рамках программы «100 прудов и озер».