Компанию «Веста» оштрафовали за незаконную перевозку отходов в Подмосковье

Подольский городской суд вынес решение в пользу Министерства экологии Подмосковья в споре с компанией «Веста», которую ранее с помощью камер фотофиксации уличили в незаконной перевозке отходов.

Отмечается, что автомобиль, принадлежащий компании, перевозил отходы, однако электронного талона на данное транспортное средство оформлено не было. За данное нарушение был наложен штраф в размере ста тысяч рублей.

Компания пыталась опротестовать данное решение в суде, утверждая, что автомобиль перевозил не строительный мусор, а отходы, образованные при уборке автотрассы. Однако суд, рассмотрев все обстоятельства дела, идентифицировал содержимое кузова самосвала именно как строительные отходы. По имеющейся в ведомстве информации, опротестовывать решение суда компания не стала.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе очистят 40 водоемов в рамках программы «100 прудов и озер».