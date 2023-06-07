Первый природно-исторический комплекс создадут в Подмосковье

В Подмосковье будет создан первый природно-исторический комплекс «Горковский». Соответствующий проект был одобрен Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, территория расположена на границе Ленинского округа и Домодедово. Ее площадь составит более 2,2 тысячи гектаров.

По словам главы министерства Тихона Фирсова, на территории были выявлены археологические памятники начала железного века, артефакты дьяковской культуры, селища и курганные комплексы вятичей.

«Нет сомнения в том, что будущая ООПТ станет одним из центров притяжения подмосковного туризма и рекреации», - добавил министр.

На территории обитают краснокнижные животные, в том числе обыкновенный уж и обыкновенная гадюка, луговой лунь и черный коршун. Из редких растений произрастают охраняемые ветреница лесная и мытник Кауфмана.

Ранее в Подмосковье прошел экологический фестиваль. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, в нем приняли участие около пятисот человек.