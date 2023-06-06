Андрей Воробьев: более 500 человек приняли участие в экофестивале в Подмосковье

На территории Кореневского карьера в городском округе Люберцы состоялся экологический фестиваль. Он проходит в регионе уже в третий раз. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что в этом году тема фестиваля — «Чистая вода и спорт». Именно поэтому мероприятие решили провести на территории карьера, где ранее добывали песок для производства стройматериалов. Сейчас там чистый пляж, на котором отдыхают жители региона.

В программе фестиваля: лекции и дискуссии на тему экологии, выступления, спортивные соревнования и мастер классы, подчеркнул губернатор.

«Отдельное спасибо Светлане Радионовой, руководителю Росприроднадзора, за участие. Как раз вчера в России отмечали День эколога, поэтому поздравляю всех защитников природы!» — написал Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что на экофестиваль на карьере в Люберцах собрались около пятисот человек. Это волонтеры, экоактивисты, призеры и участники российской экологической премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого».

В прошлом году дети из Московской области прислали на данный конкурс свыше 1,5 тысячи работ, тридцать из них были отмечены наградами, уточнил глава региона.

Андрей Воробьев также рассказал, что в этом году в премии участвует лауреат 2021 года — Маша Гутова из Одинцовского городского округа. Она ведет собственный блог об экологии. Глава Подмосковья пожелал школьнице удачи в конкурсе.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Росприроднадзора Светлана Радионова исполнят мечты детей в рамках акции «Шар желаний».