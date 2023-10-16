Многие представители подмосковной фауны уже подготовились к зимним холодам

По словам зоологов, большинство перелетных птиц улетело в теплые края, некоторые животные залегли в спячку, а те, которые бодрствуют зимой, накопили жировые запасы и прошли через линьку.

Так, к морозам подготовились уже почти все зайцы. Линька у них началась еще в начали осени, чтобы сменить летние серые шубки на белые. У зайца русака окрас шерсти не поменялся, но она стала более длинной. У обоих видов ушастых на лапах также появились шерстяные щеточки, чтобы передвигаться по глубокому снегу. Процесс линьки прошли и белки. Они сменили рыжие летние шубки на серые, а также запаслись орехами, шишками и желудями. А горностаи сменили мех с коричнево-бурого на белоснежный.

Как отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов, осень для представителей флоры и фауны региона является важным периодом, поэтому в этом время следует соблюдать бдительность и не мешать животным и растениям.

«Не нужно забирать животных из естественной среды домой, думая о том, что они не успеют подготовиться к предстоящим морозам», — подчеркнул глава областного Минэкологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда начнется второй этап благоустройства лесопарка в Электростали.