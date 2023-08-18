Андрей Воробьев: второй этап благоустройства лесопарка в Электростали начнется в этом году

Лесопарк «Авангард» является визитной карточкой Электростали и одним из девяти лесопарков, которые благоустраивают по программе «Парки в лесу», написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих соцсетях. Он напомнил, что первый этап работ в «Авангарде» был завершен в июне.

«Поэтому останавливаться не собираемся, в этом году приступим ко второму этапу. <…> В планах благоустроить остальные 60 гектаров с уклоном на спорт», — написал Воробьев.

Кроме того, в этом году в Электростали началось благоустройство центральной площади в районе дворца спорта «Кристалл». Как отметил глава Московской области, дворец спорта, а также пешеходные зоны на Вознесенской аллее и проспекте Ленина в текущем году объединят в одну прогулочную зону.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в парке «Авангард» появятся лыжная база и профессиональная лыжня.