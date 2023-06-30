Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» совершили почти сто выездов в городские округа Подмосковья за июнь
Фото: [ГКУ «Мособлэкомониторинг»]
Специалисты ГКУ «Мособлэкомониторинг» в этом месяце совершили 96 выездов в городские округа Подмосковья, 50 из них — по обращениям жителей и заявкам инспекторов эконадзора, сообщили в областном Минэкологии. Выезды направлены на оценку качества воздуха в регионе.
«По результатам анализа направлены 22 уведомления с требованием прекратить негативное воздействие на окружающую среду», — сообщил глава ведомства Тихон Фирсов.
В ведомстве отметили, что в этом месяце также увеличилось количество стационарных постов мониторинга. Теперь их восемь, уточнил министр. Их установили собственники и эксплуатирующие организации объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
«Мы постоянно ведем работу с такими компаниями и организациями с тем, чтобы общими усилиями расширять систему экомониторинга в Подмосковье», — заключил Фирсов.
Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.