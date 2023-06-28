Воробьев: важно продолжать обеспечивать положительные перемены в Пушкино и сделать Подмосковье регионом-лидером

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал жителей Пушкинского округа, которые пришли на ежегодный отчет главы округа Максима Красноцветова, и поблагодарил всех, кто помогает претворять в жизнь важные для муниципалитета преобразования.

«Я считаю, что в таком большом регионе мы можем обеспечить заметные перемены тогда, когда каждый на своем месте понимает, насколько важен его труд. Наша задача — объединить тех, от кого зависит жизнь г. о. Пушкинский, чтобы продолжать обеспечивать перемены, и чтобы Подмосковье стало регионом-лидером»», — сказал глава региона.

Воробьев подчеркнул, что каждый временной период содержит свои сложности, которые необходимо преодолевать. Сейчас же перед страной стоит такой вызов, который требует особенного сплочения, отметил губернатор.

«Именно поэтому свой отчет перед жителями я назвал «Подмосковье — мы вместе!». Считаю, что наши ребята, военные, правоохранительный блок — все, кто задействованы в СВО, находятся на передовой, нуждаются в поддержке. А их семьям необходимо особое внимание и забота», — сказал он.

В мероприятии приняли участие семьи военных, которые принимают участие в спецоперации. В прошлом году в округе открылся Центр поддержки участников СВО и их родных. Большое содействие в этой работе оказывают волонтеры.

«Каждая выполненная задача — это результат командного труда в тандеме с правительством Московской области и депутатским корпусом. Мы гордимся быть частью команды губернатора, вносить вклад в общее дело. За годы работы под руководством Андрея Юрьевича Воробьева позитивные перемены коснулись каждой сферы жизни Подмосковья. Даже в самые критичные моменты рост экономики не прекращался», — сказал глава Пушкинского округа.

Красноцветов в ходе своего отчета подвел итоги работы администрации округа за 2022 год и первую половину этого года, а также рассказал о ближайших планах. По его словам, собственные доходы бюджета округа в минувшем году составили более 7 миллиардов рублей, что на 1,3 миллиарда рублей больше, чем в предыдущем. В стадии реализации 25 инвестиционных проектов.

Он также затронул изменения в сфере здравоохранения. Так, в округе сделали ремонт нескольких медучреждений, началось возведение новой детской поликлиники в Пушкино. Кроме того, глава округа отметил, что в микрорайон Заветы Ильича начали строить школу на 550 мест, ее планируют открыть в 2024 году. К началу этого учебного года завершат капремонт Ивантеевской СОШ № 7 и Царевской школы. Красноцветов также указал, что преподаватель английского языка Правдинской средней школы № 2 Владимир Назаренко одержал победу в региональном этапе смотра «Педагог года» и будет представлять Московскую область в заключительном этапе конкурса.

Также перемены произошли в транспортной инфраструктуре. Например, в этом году стартовал масштабный проект — реконструкция автовокзала в Пушкино, его планируют открыть в сентябре.

По президентскому проекту соцгазификации завершились работы в 60 населенных пунктах из 64, стоящих в плане. В сфере ЖКХ проведена работа по модернизации четырех ВЗУ, построена станция обезжелезивания на водозаборном узле № 4 в Ивантеевке, модернизированы шесть КНС, проведена реконструкция самотечного коллектора в поселке Ельдигино. Планируется реконструкция еще восьми ВЗУ.

Глава отметил, что в округе продолжать программу по расселению аварийного жилья. Масштабные работы проводятся и в сфере экологии. Так, проведена рекультивация полигона ТКО «Царево», завершен капремонт гидротехнического сооружения на реке Воре в Красноармейске. В рамках программы «Экология Подмосковья» расчищены русла реки Клязьма, по программе «100 прудов и озер» — пруд в Звягино. В этом году по итогам голосования жителей на портале «Добродел» приведут в порядок пруд в Мамонтовке.

Ранее Андрей Воробьев посетил обновленный сквер в подмосковной Ивантеевке.