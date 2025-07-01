На Западе кондиционеры назвали причиной глобальной жары в Европе
Forbes: виновниками рекордной жары в Европе стали кондиционеры
По мнению экспертов Международного энергетического агентства, причиной аномальной жары, охватившей многие европейские государства, является активное использование систем кондиционирования воздуха. Об этом сообщило издание Forbes.
В западноевропейских странах набирает популярность движение, направленное на ограничение применения кондиционеров. Согласно публикации, работающие кондиционеры «существенно увеличивают температуру окружающей среды, тем самым внося свой вклад в замкнутый круг глобального потепления».
Автор статьи утверждает, что отключение всех кондиционеров в крупных мегаполисах, таких как Лион или Париж, потенциально может привести к снижению температуры на целых два градуса.
Ранее жителей Москвы призвали не делать преждевременных выводов о холодном лете в столице.