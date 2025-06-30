Жителей Москвы призвали не делать преждевременных выводов о холодном лете в столице

Москвичам не стоит называть текущее лето холодным, так как прошел всего один месяц из сезона. С таким призывом выступил климатолог Алексей Кокорин, его точку зрения привело Агентство городских новостей «Москва».

По утверждению эксперта, наблюдение за погодой показывает, что за прошедшие десятилетия лето неуклонно становится более теплым. Так за последние 50 лет оно стало на 2-3 градуса теплее.

«А вот количество осадков в московском регионе за 50 лет в июле, августе и сентябре практически не изменилось. Тем не менее прослеживается тенденция в сторону их уменьшения в будущем», — указал он.

Кокорин добавил, что в холодах виноваты вторжения воздушных масс из Арктики. Они могут появляться и в июле-августе, но все-таки, это не исключает появления волн жары. Они могут наблюдаться до сентября включительно. По этой причине называть лето 2025 года холодным преждевременно.

Ранее сообщалось, что на этой неделе москвичей ждут резкие погодные изменения — от аномально низкого давления и холода до комфортного летнего тепла. В четверг прогнозируется повышение температуры до климатической нормы, после чего в конце недели температура снова немного упадет.