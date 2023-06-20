Незаконную выемку грунта и песка зафиксировали в подмосковном Клину

Клинский городской суд удовлетворил исковые требования о возмещении ущерба, нанесенного землям в поселке Шевляково. Об этом сообщили в региональном Министерстве экологии и природопользования.

Отмечается, что инспекторы эконадзора в ходе надзорных мероприятий обнаружили, что на нескольких участках нарушены земли, а также имеются следы выемки грунта и песка, отвалы грунтов. При этом официального разрешения на проведение подобных земляных работ получено не было. По версии правообладателя, были организованы работы по строительству рыбонагульных прудов. Сумма ущерба, нанесенного почвам, составила один миллион семьсот тысяч рублей.

Накануне губернатор Воробьев заявил, что в этом году на территории Подмосковья в рамках программы «100 прудов и озер» планируется расчистить сорок водоемов.