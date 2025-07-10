Переработку золошлаковых отходов обсудили на заседании НТС РЭО

На заседании Научно-технического совета при Российском экологическом операторе состоялось обсуждение вопросов, касающихся вовлечения золошлаковых отходов (ЗШО) во вторичный оборот. Специалисты, собравшиеся на встрече, организованной РЭО, уделили внимание перспективам переработки и повторного использования золошлаков.

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ, Денис Буцаев, подчеркнул необходимость реализации принципов циркулярной экономики не только на уровне страны, но и в каждом регионе. Он отметил ценность золошлаковых материалов как ресурса, чье применение в местах образования способствует снижению потребления первичных природных ресурсов, стимулирует развитие местных рынков вторсырья и уменьшает негативное воздействие на окружающую среду в регионах.

По информации, представленной членом НТС Андреем Степаненко, в Российской Федерации действует 179 угольных электростанций. Ежегодно образуется от 25 до 30 млн тонн ЗШО IV–V классов опасности. Общий объем накопленных отходов превышает 1,5 млрд тонн.

Степаненко отметил, что по прогнозам к 2030 году объем накопленных ЗШО приблизится к 2 млрд тонн. Золоотвалы занимают около 22 тыс. гектаров, при этом наибольшая концентрация отходов наблюдается в Сибирском федеральном округе. В хозяйственный оборот вовлекается около 10% образующихся ЗШО, в то время как в Китае этот показатель составляет 80%, а в странах ЕС и Японии — 96–98%.

Руководитель направления «Экономика замкнутого цикла» НТС Сергей Сиваев акцентировал внимание на проблемах, обусловленных наличием ЗШО.

Сиваев пояснил, что ЗШО представляют собой серьезную проблему, так как для их размещения требуются территории, зачастую расположенные в черте города или вблизи него. Это оказывает значительное негативное влияние на окружающую среду в виде пыли, распространения твердых и жидких частиц на прилегающие территории.

Эксперты НТС подчеркнули, что применение необработанных ЗШО ограничено их использованием в качестве низкосортного балласта (техногенного грунта) при рекультивации земель, формировании ландшафта и создании насыпей. Применение в дорожном строительстве затруднено из-за недостаточных характеристик, обусловленных высоким содержанием несгоревших углеродистых компонентов, что снижает качество и срок службы дорожного покрытия.

В то же время существующие и разрабатываемые проекты по переработке ЗШО демонстрируют широкие перспективы, включая извлечение микросфер для производства стройматериалов, теплоизоляции, красок и защитных покрытий, получение материалов для электроники и медицины, а также металлов платиновой группы, производство глинозема и создание инертных материалов для пожаротушения и ликвидации аварий.

В связи с этим Андрей Степаненко предложил рассматривать золоотвалы как техногенные месторождения, требующие детального изучения и проведения технологических испытаний.

Участники НТС отметили, что технологии и оборудование, используемые для переработки ЗШО, являются стандартными для горнодобывающей и металлургической отраслей. При этом почти все необходимое оборудование разрабатывается и производится в России.

С учетом вышеизложенного, члены НТС подчеркнули важность разработки практических мер по вторичному использованию ЗШО в регионах с высоким уровнем их накопления и включения соответствующих мероприятий в региональные программы по экономике замкнутого цикла. Было также предложено установить обязательную квоту на использование ЗШО во вторичных проектах для отдельных регионов.

Результаты обсуждения на НТС будут использованы при подготовке рекомендаций для регионов по совершенствованию программ перехода к экономике замкнутого цикла и формированию проектных решений в области обращения с отходами.

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