Пять незаконных перевозчиков мусора задержали в подмосковном Долгопрудном

Инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками ГУСТ, ГУРБ и полицейскими провели ночной рейд в Долгопрудном с целью пресечения незаконной транспортировки строительных отходов. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

Отмечается, что всего в ходе мероприятия было проверено пятнадцать самосвалов. Так, у пятерых водителей отсутствовали необходимые для перевозки документы, в отношении нарушителей были возбуждены административные дела. Полиция отправила задержанный транспорт на ответственное хранение.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул бесполезность попыток незаконного провоза мусора по ночам. Ведь сотрудники ведомства и их коллеги работают в режиме «24×7», а также идет круглосуточная фотофиксация перевозок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что жителей региона следует не штрафовать, а предупреждать об ответственности за выброс отходов в неустановленных местах.