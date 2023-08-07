Губернатор Подмосковья: важно разъяснять жителям правила выброса мусора

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора. По его словам, следует не штрафовать, а предупреждать людей об ответственности за выброс отходов в неустановленных местах.

«По закону мы имеем право подвергать штрафу тех, кто нарушает правила выброса мусора. И такую работу ведем. Но главное – не штрафовать, а предупреждать, разъяснять, чтобы такая практика в Подмосковье стремилась к нулю», - подчеркнул глава региона.

В области провели несколько рейдов с использованием передвижных комплексов с ИИ. По их итогам выявили полторы сотни нарушителей. Общая сумма штрафов превысила полтора миллиона рублей.

По словам главы ГУСТ региона в ранге министра Светланы Аиповой, большинство нарушителей – жители столицы и других субъектов РФ.

Также с нарушениями борются с помощью контрольных закупок на вывоз отходов частными лицами.

Ранее глава региона дал поручение отслеживать направленность бизнеса, который работает в жилых помещениях.