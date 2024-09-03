Редкий гриб со вкусом мяса нашли в лесу Подмосковья: люди спорят, можно ли его есть

Грибник нашел в подмосковном лесу редкий для этих мест крупный гриб, похожий на коралл. Мужчина опубликовал снимок трофея в соцсетях, чтобы другие любители «тихой охоты» помогли ему определить, съедобная находка или нет.

Некоторые грибники предположили, что это гриб-баран, другие же уверены, что на снимке — ромария желтая.

Как рассказывал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» миколог Владимир Щелгов, на фото, скорее всего, действительно ромария желтая. Чаще всего эти грибы находят в хвойных лесах Кавказа или Северо-Запада России, например, в Карелии.

В Подмосковье ромария желтая тоже встречается, но не так часто, добавил специалист.

«Обычно диаметр ромарий — 10-15 сантиметров. Экземпляр на фото явно более крупный. Эти грибы условно съедобные, по вкусу похожи на нежирное мясо», — указал Владимир Щелгов.

Отметим, что этот гриб житель Подмосковья нашел в лесу в Волоколамске.

Напомним, что в Подмосковье можно выиграть айфон за фото самого большого гриба. Информация о правилах участия в конкурсе доступна по ссылке.