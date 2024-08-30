Жители Подмосковья могут выиграть айфон за фото самого большого гриба

Каждый любитель пособирать грибы может попытать удачу и выиграть современный телефон. Достаточно найти в подмосковном лесу большой гриб, сфотографировать его или снять на видео и отправить материал на конкурс. Об этом сообщает Regions.ru.

К участию принимаются фото как съедобных, так и несъедобных грибов. Важно, чтобы гриб был найден именно в этом году. Гриб необходимо снять так, чтобы был понятен его размер. Например, положить рядом линейку или зажигалку.

Как прокомментировал миколог Николай Белов, в Подмосковье действительно возможно найти грибы исполинских размеров. И этот сезон не исключение.

«Можно наткнуться на довольно крупные боровики, или головачи размером с футбольный мяч. Так что у любителей собирать грибы есть отличная возможность попытать удачу и обзавестись новеньким телефоном», — сказал Белов изданию Regions.ru.

Со всеми условиями конкурса можно ознакомиться на портале Regions.ru.