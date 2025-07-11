РЭО добавил дашборды для контроля за состоянием контейнерных площадок во ФГИС УТКО

В федеральной информационной системе учета ТКО (ФГИС УТКО) теперь доступны дашборды — наглядные средства визуализации для отслеживания положения дел на контейнерных площадках и в местах образования отходов. Они позволяют оперативно анализировать информацию по основным показателям, включая укомплектованность площадок, наличие проблем при вывозе ТКО, организацию раздельного сбора и другие аспекты. Разработка этого нового функционала была осуществлена специалистами Российского экологического оператора.

«Теперь ответственные лица, представляющие региональных операторов, органы власти, муниципалитеты и иные организации, использующие систему, смогут более эффективно отслеживать актуальность и достоверность информации. Любые неточности или расхождения будут быстро выявлены и устранены», — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Новый инструмент способствует увеличению прозрачности процессов в сфере обращения с отходами и усилит контроль за соблюдением требований законодательства.

Информационные мониторы размещены в защищенной части ФГИС УТКО. Доступ к ним предоставляется после прохождения авторизации через ЕСИА.

Дашборд — это интерактивная панель, отображающая ключевые параметры работы в удобной форме, как правило, в виде графиков и диаграмм. Он предназначен для оперативного мониторинга и анализа данных, что упрощает процесс принятия решений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.