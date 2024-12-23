Андрей Воробьев: цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы в части цифровизации и цифровой трансформации. Он подчеркнул, что эта работа дает колоссальный эффект и очень заметна.
«Что касается цифровой трансформации. Это является очень важной, умной, заметной, дающей колоссальный эффект работой», - сказал губернатор в ходе обращения с итогами за 2024 год.
Он отметил, что сегодня Подмосковье является заметным игроком по внедрению искусственного интеллекта и цифровым решениям. Все это помогает в управлении территориями.
«А как управлять огромной территорией, не зная, что у тебя происходит далеко или близко. Поэтому не случайно и наш ЦУР, и информационный центр, и более 30 проектов искусственного интеллекта», - заключил губернатор.