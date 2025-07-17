РЭО призвал СНТ отказаться от нелегального вывоза мусора

Представители Российского экологического оператора (РЭО) выразили обеспокоенность тем, что привлечение к работе с отходами нелицензированных перевозчиков подрывает стабильность системы управления твердыми коммунальными отходами и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. В качестве действенного решения проблемы предлагается заключать официальные соглашения с региональными операторами, деятельность которых прозрачна и находится под контролем государственной системы учета ТКО.

В пресс-службе РЭО отметили, что проблема несанкционированного удаления отходов с территорий садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) становится все более актуальной, что подтверждается ростом числа зафиксированных административных нарушений. Нелегальные перевозчики, заманивая клиентов низкими ценами, зачастую не имеют необходимой лицензии на работу с отходами. Вместо того, чтобы утилизировать отходы на специально оборудованных полигонах или отправлять на перерабатывающие предприятия, они просто выбрасывают их в неположенных местах, создавая тем самым несанкционированные свалки в лесах и на обочинах дорог. РЭО призывает председателей СНТ проявлять бдительность и заключать договоры исключительно с лицензированными региональными операторами, что гарантирует законность и экологическую безопасность вывоза мусора, а также способствует формированию современной системы утилизации ТКО.

По информации, предоставленной РЭО, в течение текущего года в ряде регионов были выявлены случаи административных правонарушений, связанных с неудовлетворительным состоянием контейнерных площадок и загрязнением близлежащих территорий. В Волгоградской области было открыто 141 административное дело и вынесено 81 официальное предостережение, в Московской области — 275 дел, в Оренбургской области — 171, в Самарской области — 76, а в Красноярском крае — 21 нарушение.

Важно подчеркнуть, что ответственность за организацию вывоза мусора с территории СНТ лежит на председателях этих организаций. Сотрудничество с компаниями, не имеющими лицензии, может повлечь за собой административное наказание и серьезные штрафные санкции.

Региональные операторы предлагают СНТ выгодные условия для сотрудничества, включая регулярный вывоз мусора и предоставление всей необходимой документации. Кроме того, они активно проводят информационную работу среди членов СНТ, подчеркивая важность соблюдения правил обращения с отходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.