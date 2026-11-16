«Сгоны, маловодье и глубины»: гидролог объяснил, почему на Дону останавливают судоходство

На обмеление Дона в ростовской части в 2026 году серьезно влияет продолжающееся маловодье, связанное с недостатком осадков в бассейне реки и слабым весенним половодьем. Об этом РБК Ростов сообщили ученые ЮНЦ РАН. По их оценке, ситуация заметно сказывается на судоходстве и несет риски его ограничения.

Обмеление Дона — явление не новое, но специалисты различают длительное маловодье и кратковременные ветровые сгоны: при сильных восточных и северо-восточных ветрах вода вытесняется из Таганрогского залива в открытую часть Азовского моря, и уровень в дельте и нижнем течении может падать на метр и более. Заведующий лабораторией гидрологии и гидрохимии ЮНЦ РАН, кандидат географических наук Алексей Клещенков напомнил, что такие явления характерны для устья Дона и наблюдаются столетиями, однако в условиях продолжительного маловодья, отмечающегося с 2007 года, последствия сгонов становятся ощутимее. В 2026 году ситуация осложняется: в первом полугодии речной сток был существенно ниже среднемноголетних значений, а сбросы из Цимлянского водохранилища весной оказались меньше, чем в 2024 и 2025 годах, поэтому продолжительные восточные ветры дают дополнительное снижение уровня.

При этом, по данным ЮНЦ РАН, обмеление 2026 года не рекордное — значительно сильнее уровень падал в 2019 и 2020 годах. Ситуацию осложняет заносимость Азово-Донского морского канала и подходных путей к портам Азов и Ростов-на-Дону, где для поддержания глубин регулярно проводят дноуглубительные работы. Клещенков подчеркнул, что временные остановки судоходства не являются исключительным событием: они возникают при сочетании сильных ветровых сгонов, маловодья и ограниченных глубин на судовых путях.