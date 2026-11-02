Птицы разбиваются о городские стекла: в Рязанской области из-за стеклянных фасадов погибли почти 40 свиристелей

В Рязанской области зафиксировали массовую гибель свиристелей во время осеннего перелета: в одном из мест обнаружили почти 40 мертвых птиц, и, как выяснили специалисты, они погибли после столкновения со стеклянными фасадами и зеркальными поверхностями зданий. Об этом сообщает издание 7info .

О происшествии рассказали представители сообщества «Помощь птицам, Рязань» — волонтер Софья выехала проверить место массовой гибели пернатых, живых птиц с травмами там не обнаружили, а погибших свиристелей собрали для патологоанатомического исследования. Специалисты установили, что птицы получили тяжелые повреждения: среди них черепно-мозговые травмы, переломы костей черепа и шейного отдела позвоночника, повреждения грудной клетки и внутренних органов, у многих обнаружили внутренние кровотечения и разрывы печени.

Орнитолог Алена Фионина еще 27 октября сообщила о первых случаях гибели свиристелей в Рязани: по ее словам, птиц находили поодиночке и целыми группами в разных районах города, при этом специалист отдельно опровергла распространенную версию о том, что свиристели объедаются забродившими ягодами рябины, пьянеют и замерзают, — в середине осени ягоды еще свежие, а устойчивых морозов не было, и настоящую причину массовой гибели ранее установили при вскрытии более десяти свиристелей: у всех обнаружили травмы, характерные для столкновения со стеклами зданий.

Как пояснила Фионина, свиристели часто большими стаями собираются на деревьях, чтобы кормиться ягодами, и, испугавшись хищника, автомобильного сигнала или другого резкого звука, птицы одновременно взлетают, а в плотной городской застройке могут не заметить стеклянную преграду и на большой скорости врезаться в нее.

Последствия этой трагедии заставляют задуматься о том, насколько городская среда враждебна для диких птиц: прозрачные и зеркальные фасады, невидимые для пернатых, превращаются в смертельные ловушки на пути миграции, и, если не делать их заметными, счет погибших будет расти каждый сезон. Орнитологи советуют соблюдать несколько правил, если на земле обнаружилась травмированная птица: не пытайтесь кормить или поить свиристеля, поскольку при черепно-мозговой травме вода может спровоцировать отек мозга, осторожно поместите птицу в картонную коробку, а не в клетку, и свяжитесь с волонтерами, орнитологами или ветеринарными врачами.

Ранее сообщалось, что десятки пернатых погибли у жилых домов Красноярска.