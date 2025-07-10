В Мытищах нашли способ спасти птиц от массовой гибели на новой трассе

В районе подмосковных Мытищ, рядом с платной автомагистралью, прохожие стали свидетелями массовой гибели птиц. Бесчисленные синицы и трясогузки, летящие вблизи звукоизоляционных барьеров, сталкиваются с прозрачными панелями и погибают на месте. Мертвых птиц находят у съездов с Мытищинской хорды, что было зафиксировано очевидцами на видео и опубликовано в городских сообществах.

Обеспокоенность населения разделяют и представители администрации Мытищ. Ранее специалисты по охране окружающей среды уже обращались с рекомендациями к строительной фирме, занимающейся возведением скоростной трассы, соединяющей Ярославское, Афанасовское, Осташковское, Пироговское и Дмитровское шоссе.

Заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов отметил, что предыдущие обращения не принесли желаемого эффекта. Он сообщил порталу REGIONS, что планируется повторное обращение к строителям с запросом информации и напомнил, что ранее уже были предложены действенные решения для устранения проблемы. Суворов также добавил, что будет направлен запрос в Министерство экологии Московской области, чтобы привлечь их к совместному решению этого вопроса.

Власти предлагают решить проблему, нанеся на прозрачные участки шумозащитных экранов трафаретные изображения хищных птиц. Подобные изображения, по мнению специалистов, должны отпугнуть птиц и заставить их избегать опасных конструкций.

Ранее сообщалось, что птицефабрики избавляются от несушек из-за низких цен на яйца.