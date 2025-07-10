Птицефабрики избавляются от несушек из-за низких цен на яйца

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной, низкие цены могут свидетельствовать о том, что птицефабрики избавляются от кур-несушек, пишет Forbes .

Депутат направила запрос в Росптицесоюз с просьбой прояснить ситуацию с поставками яиц. Оглоблина опасается возможного роста цен к Новому году и отмечает существенную разницу между себестоимостью и закупочными ценами: если себестоимость составляет около ₽60, то магазины закупают яйца по ₽30.

Производители подтверждают сложную ситуацию на рынке. По словам члена совета директоров птицефабрики «Авангард» Алексея Бурмистрова, компании уже несколько месяцев вынуждены продавать яйца значительно ниже себестоимости. Он подчеркивает, что цены диктуют покупатели — ретейл, оптовики и переработчики.

Чтобы справиться с переизбытком продукции, некоторые производители начали забивать птицу, однако это привело лишь к небольшому корректированию цен — всего на ₽5-10. При этом ранее отмечался рост цен на яйца: по данным лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии, за неделю куриные яйца подорожали на 4,2%.

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