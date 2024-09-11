Свыше 1,2 тысячи подмосковных гостиниц проверят на наличие договоров с регоператором

Регоператоры Подмосковья начали сверку базы договоров на вывоз отходов у юрлиц и ИП, которые осуществляют гостиничную деятельность, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С базой уже сопоставили более сорока отелей и гостиничных заведений. В ходе проверки выявили семнадцать организаций, которые игнорируют требования законодательства. Им направили уведомления о необходимости заключить договор с регоператором, рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Работа по выявлению нарушений будет продолжена. До конца года планируется проверка еще более 1,2 тысячи юридических лиц гостиничной отрасли», — указал министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье благоустроят более ста объектов.