Андрей Воробьев: около 100 объектов благоустроят в Подмосковье в этом году

Около ста объектов благоустроят в этом году в Подмосковье, более половины из них сейчас в активной стадии работ, большинство станут доступны для посещения уже в конце лета, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В текущем году планируем облагородить и создать девяносто пять точек притяжения — это парки, лесопарки, пешеходные зоны, площади, веломаршруты, набережные, скверы, стелы. Сейчас ведутся работы на пятидесяти двух из них. А шесть объектов с начала года мы уже открыли, они радуют посетителей своим комфортом и безопасностью», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Так, в этом году в Подмосковье открыли после благоустройства Советскую площадь в Дмитрове, аллею Славы в Луховицах, площадь Победы во Фрязино, бульвар Иерусалимского в Пущине, Липовую рощу в Красногорске и Центральный парк в Долгопрудном.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

На Советской площади в Дмитрове проложили сеть пешеходных и велодорожек, при этом исторический облик территории был сохранен. Также там обустроили зону отдыха и места под торговые павильоны, провели озеленение, реконструировали фонтан, установили системы освещения и видеонаблюдения, сделали парковку. Второй этап благоустройства запланирован на 2025–2026 годы.

На площади Победы во Фрязино оборудовали фонтан, арт-объект, пешеходные дорожки, зону отдыха с теневыми навесами, а в Центральном парке Долгопрудного в том числе обновили хоккейную зону, установили детские площадки. В Липовой аллее в Красногорске разместили павильоны для кафе и проката, на бульваре Иерусалимского в Пущине заменили устаревшие опоры освещения, обновили газон и отремонтировали тротуар.

Также завершены основные работы у ТЦ «Слава» в Протвине. Там реконструировали дорожно-тропиночную сеть и обустроили систему освещения. В скором времени на данной территории появятся скамьи и малые архитектурные формы.

Всего в текущем году в Подмосковье благоустроят четырнадцать парков, двенадцать лесопарков, двадцать три пешеходные зоны, площади и веломаршрута, двадцать четыре сквера, одиннадцать активных зон в парках, шесть набережных и пять новых стел. Десять объектов будет открыто в этом месяце, тринадцать — в следующем, сорок три — в августе и восемнадцать — в сентябре.

Благоустройство ведется по программе «Формирование комфортной городской среды».

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

В настоящее время в Московской области благоустраивают сорок пять пешеходных зон, также продолжается реконструкция парка «Дружба поколений» в Сергиевом Посаде, набережной в Лотошино и площади Ленина в Краснознаменске. В Ступино приведут в порядок бульвар Победы, а в Пущино — памятную стелу с Вечным огнем. Благоустройство территории идет также перед Ледовым дворцом спорта «Химик» в Воскресенске. Объект сдадут в начале октября.