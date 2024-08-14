Свыше 800 нарушений устранили на контейнерных площадках в Подмосковье в августе

На контейнерных площадках Подмосковья с начала августа устранили свыше 800 нарушений, выявленных камерами «Безопасного региона», сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, недочеты были выявлены и устранены в том числе в Одинцово, Наро-Фоминске, Красногорске и Серпухове. Коммунальные службы обязаны устранять нарушения, в противном случае, отметили в ведомстве, предусмотрены штрафы.

Как подчеркнул заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко, камеры помогают следить за безопасностью и чистотой на территории региона в режиме реального времени.

«Так же сейчас наши инспекторы, выбрав адрес, просматривают, как обстоят дела в каждом конкретном дворе или общественной зоне городского округа», — указал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье работает горячая линия по вопросам вывоза строительных отходов.