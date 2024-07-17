Свыше трех тысяч аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья в этом году

Свыше 3,2 тысячи аварийных деревьев убрали с территории лесного фонда Подмосковья за первое полугодие, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Работы по рубке проводятся силами ГАУ МО «Центрлесхоз» и подрядчиков практически во всех подмосковных лесничествах», — подчеркнул он.

Так, больше всего аварийных деревьев убрали в Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Истринском лесничествах.

Дерево считается аварийным, если оно имеет опасный наклон из-за обрыва корней или гнили.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о прошедшей в Подмосковье акции «Лес будущего».