Ураган «Хелен» с ветрами до 215 км/ч обрушился на Флориду

Ураган «Хелен» с ветрами до 215 км/ч усилился до четвертой категории, что считается очень опасным, сообщило издание Fox News.

Согласно информации экспертов, ураган и сопутствующий шторм будут наращивать свою силу, прежде чем достигнут береговой линии штата.

Национальная метеорологическая служба в Таллахасси предупреждает, что данная стихия представляет собой серьезную угрозу и может вызвать непереносимость условий. Местные новостные каналы настоятельно рекомендуют жителям покинуть свои дома, если власти дадут соответствующее указание.

Аналитики подчеркивают, что последствия этого урагана могут быть колоссальными и затронут не только Флориду, но и соседние штаты, включая Каролинские острова и южные районы Аппалачей.

Ранее сообщалось, что в Японии четыре человека погибли из-за тайфуна «Шаньшань».