В Японии четыре человека погибли из-за тайфуна «Шаньшань»

В Японии продолжает свирепствовать мощнейший тайфун «Шаньшань». Его жертвами стали четыре человека, еще 104 получили ранения, а двое числятся пропавшими без вести, сообщает NHK.

Тайфун вызвал оползни и обрушения крыш. Пока что стихия затронула южный остров Кюсю, но «Шаньшань» продолжает двигаться на северо-восток к самому большому японскому острову Хонсю.

810 тыс. жителей Хонсю получили от властей рекомендации временно покинуть свои жилища.

Из-за урагана в Японии было отменено более 630 авиарейсов, приостановлено движение скоростных электропоездов по ряду маршрутов.

Ранее сообщалось, из-за тайфуна приостановили работу автогиганты Toyota, Honda и Nissan.