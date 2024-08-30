В Японии четыре человека погибли из-за тайфуна «Шаньшань»
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В Японии продолжает свирепствовать мощнейший тайфун «Шаньшань». Его жертвами стали четыре человека, еще 104 получили ранения, а двое числятся пропавшими без вести, сообщает NHK.
Тайфун вызвал оползни и обрушения крыш. Пока что стихия затронула южный остров Кюсю, но «Шаньшань» продолжает двигаться на северо-восток к самому большому японскому острову Хонсю.
810 тыс. жителей Хонсю получили от властей рекомендации временно покинуть свои жилища.
Из-за урагана в Японии было отменено более 630 авиарейсов, приостановлено движение скоростных электропоездов по ряду маршрутов.
Ранее сообщалось, из-за тайфуна приостановили работу автогиганты Toyota, Honda и Nissan.