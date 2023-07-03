Уже более 80 миллионов кубометров строительных отходов переработали за два года в Подмосковье

Два года исполнилось системе обращения строительных отходов и грунтов, которая была создана по инициативе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Так, в настоящее время в регионе действует почти восемьдесят лицензированных площадок по приему и переработке строительных отходов. Только с начала года они совокупно переработали 2,5 миллиона кубометров бетона и кирпича, а всего переработано 28 миллионов кубов отходов.

Система обращения строительных отходов продолжает развиваться. По словам главы ведомства Тихона Фирсова, следующей проблемой, которую предстоит решить, является использование вторичного щебня, полученного из боя кирпича и бетона. В настоящий момент потребность региона в этом материале оценивается в объеме свыше 350 тысяч кубометров в год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье отмечается общее снижение числа жалоб.