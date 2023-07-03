Андрей Воробьев: отмечается общее снижение числа жалоб в Подмосковье

Об общем снижении жалоб в регионе сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«За исключением одного. Мы видим большое количество жалоб — это мусор на обочинах. Люди, которые сами по каким-то причинам оставляют, бросают, загаживают, извините за доходчивую фразу, прилегающие территории, соответственно, являются сегодня темой, которую, я считаю, мы должны обязательно обсудить», — сказал глава региона.

Губернатор Московской области также отметил, что для борьбы с незаконными навалами мусора в регионе работают фотоловушки. Андрей Воробьев обратил внимание, что жалобы на мусор на обочинах поступают, в частности, от жителей Наро-Фоминска.

«Есть ряд населенных пунктов, где регулярность вывоза мусора, все, что связано с взаимодействием жителей, юридического лица и регоператора недостаточно отлажено. Прошу обратить на это внимание», — поручил губернатор Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что в красной зоне по капремонту школ и детсадов оказались шесть округов Подмосковья.