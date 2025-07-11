В России запущена общенациональная система фотофиксации процесса вывоза мусора

В большинстве регионов страны, за исключением новых территорий, операторы мусороуборочной техники теперь обязаны фиксировать состояние контейнерных площадок до и после уборки и загружать эти фотографии в федеральную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев на совещании, посвященном вопросам управления ТКО.

Буцаев подчеркнул, что внедрена система мониторинга вывоза отходов и состояния контейнерных площадок по всей стране. Ключевым инструментом является мобильное приложение, разработанное Российским экологическим оператором, позволяющее водителям фотографировать контейнеры до и после их опустошения. Обеспечена интеграция ФГИС УТКО с мобильными приложениями, уже используемыми региональными операторами. На данный момент 85 регионов РФ загружают фотографии в ФГИС УТКО.

Однако в нескольких регионах подключение к системе пока не является повсеместным: в Дагестане отказались от подключения двух зон, в Ставропольском крае одна зона не подключена из-за смены оператора, а в Чукотском автономном округе возникли проблемы со связью.

Лидерами по внедрению системы стали Республика Башкортостан, Санкт-Петербург и Тульская область. Еще 23 региона демонстрируют частичный охват и находятся в «желтой зоне».

В остальных 59 регионах фотофиксация контейнерных площадок осуществляется на крайне низком уровне, что затрудняет полноценную реализацию поручения заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева по контролю за качеством услуг по вывозу ТКО, предоставляемых региональными операторами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.