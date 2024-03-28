Воспитанники Дмитровского семейного центра присоединились к Всероссийской акции проекта «ПЛАСТИК РУЛИТ»

Дети и их родители, состоящие на социальном обслуживании Дмитровского семейного центра помощи семье и детям «Остров надежды» приняли активное участие во Всероссийской акции проекта «ПЛАСТИК РУЛИТ» по сбору пластика для помощи пострадавшим в ДТП. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Так, в рамках акции детям удалось собрать и сдать на переработку более пятнадцати килограммрв пластика. А все вырученные деньги были переведены в Благотворительный фона поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что АО «Мострансавто» до конца весны закупит 100 новых автобусов «Ютонг», до конца июля — 350 ЛиАЗов большого класса.