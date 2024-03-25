Губернатор Подмосковья: «Мострансавто» закупит почти пятьсот новых автобусов

АО «Мострансавто» до конца весны закупит 100 новых автобусов «Ютонг», до конца июля — 350 ЛиАЗов большого класса. Тему модернизации общественного транспорта губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

«Оптимизация маршрутов, контроль за соблюдением графика движения, наличие водителей, безналичная оплата проезда, чистота салонов транспортных средств, ремонтная база, своевременная подготовка автобусов — все это имеет большое значение. <…> Отдельное направление работы — обновление подвижного состава. <…> Наша задача — чтобы новые транспортные средства получили, прежде всего, отдаленные территории, где людям приходится порой проводить в пути по два-три часа», — подчеркнул губернатор.

Генеральный директор АО «Мострансавто» Дмитрий Абаренов отметил, что в регионе продолжается активная работа по привлечению водителей. Так, в первом квартале 2024 году удалось принять на работу 626 водителей. До конца апреля в планах трудоустроить еще 150 водителей.

Он отметил, что со следующего месяца в регионе на 20% увеличат заработную плату слесарей, мойщиков автобусов и работников складских помещений «Мострансавто», также планируется поднять уровень оплаты труда водителям. Помимо этого, сотрудники компании могут рассчитывать на льготы на санаторно-курортный отдых с лечением, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, размещение в общежитии, форменную одежду, бесплатный проезд в автобусах предприятия и не только.

Абаренов добавил, что «Мострансавто» совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области муниципалитетами проводит работу по обустройству остановок и увеличению количества автобусов на отдельных маршрутах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.