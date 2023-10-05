Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре в пятницу

Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре, который ожидается завтра. В связи с прогнозом на территории области был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Согласно прогнозу, порывы ветра могут достигать семнадцати метров в секунду. Период действия предупреждения - с девяти часов утра до трех часов дня пятницы.

Отмечается, что шестого октября в дневные часы ожидается от девяти до одиннадцати градусов тепла. Погода будет облачной, также прогнозируется дождь.

Ранее сообщалось, что в выходные дни в Подмосковье возможна гололедица.