Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре в пятницу
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Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре, который ожидается завтра. В связи с прогнозом на территории области был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Согласно прогнозу, порывы ветра могут достигать семнадцати метров в секунду. Период действия предупреждения - с девяти часов утра до трех часов дня пятницы.
Отмечается, что шестого октября в дневные часы ожидается от девяти до одиннадцати градусов тепла. Погода будет облачной, также прогнозируется дождь.
Ранее сообщалось, что в выходные дни в Подмосковье возможна гололедица.