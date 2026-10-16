₽13 трлн из энергии: стало известно, как ТЭК изменит экономику России

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели заявил, что прямые инвестиции в отрасли топливно-энергетического комплекса к 2040 году дадут дополнительно 13 трлн рублей валового внутреннего продукта России. Об этом сообщают Финансы Mail .

По его словам, каждый рубль, вложенный в электроэнергетику, приносит экономике еще 1,4 рубля, а к 2040 году прямые инвестиции в отрасль обеспечат этот существенный прирост ВВП. Министр подчеркнул, что ТЭК дает заказ на десятилетия вперед металлургии, машиностроению, химической промышленности и информационным технологиям, тогда как отрасли промышленности, сельского хозяйства, сфера услуг и жилищного строительства зависят от энергии.

Цивилев также сообщил, что был проведен аудит по каждой из четырех отраслей энергетики — нефти, газу, углю и электроэнергетике, — определены ключевые задачи и подобраны конкретные меры, необходимые для развития этих отраслей. Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве 14–16 октября. Таким образом, озвученные оценки подчеркивают мультипликативный эффект энергетических инвестиций для всей экономики и обозначают ТЭК как один из ключевых драйверов долгосрочного роста, способного обеспечить заказами смежные отрасли и укрепить энергетическую базу для промышленности, сельского хозяйства и строительства.

Ранее сообщалось, что опыт Подмосковья по развитию энергетики представили на Российской энергетической неделе.