Опыт Подмосковья по развитию энергетики представили на Российской энергетической неделе. Мероприятие стартовало 14 октября в Москве, сообщает Министерство энергетики Московской области.

На площадке был обустроен стенд «Энергия перемен Подмосковья», где представили наработки по цифровизации инженерной инфраструктуры, повышению надежности энергоснабжения, развитию газоснабжения, а также новые сервисы для потребителей и инновационные разработки для электротранспорта.

Стенд Подмосковья посетили зампред Правительства РФ Александр Новак и заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. О проектах Подмосковья рассказал глава Минэнерго Московской области Сергей Воропанов.

«Мы показываем решения, которые уже работают в Подмосковье, и инициативы, которые считаем важными для дальнейшего развития энергетики всей страны. Это касается и цифрового управления, и надежности, и новых подходов к развитию сетевой и газовой инфраструктуры», — отметил министр.

Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил готовность коммунальщиков к зиме.