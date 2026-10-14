Опыт Подмосковья по развитию энергетики представили на Российской энергетической неделе
Московская область представила свой опыт на Российской энергетической неделе
Фото: [Министерство энергетики Московской области]
Опыт Подмосковья по развитию энергетики представили на Российской энергетической неделе. Мероприятие стартовало 14 октября в Москве, сообщает Министерство энергетики Московской области.
На площадке был обустроен стенд «Энергия перемен Подмосковья», где представили наработки по цифровизации инженерной инфраструктуры, повышению надежности энергоснабжения, развитию газоснабжения, а также новые сервисы для потребителей и инновационные разработки для электротранспорта.
Стенд Подмосковья посетили зампред Правительства РФ Александр Новак и заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. О проектах Подмосковья рассказал глава Минэнерго Московской области Сергей Воропанов.
«Мы показываем решения, которые уже работают в Подмосковье, и инициативы, которые считаем важными для дальнейшего развития энергетики всей страны. Это касается и цифрового управления, и надежности, и новых подходов к развитию сетевой и газовой инфраструктуры», — отметил министр.
Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил готовность коммунальщиков к зиме.