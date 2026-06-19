«42 тысячи на Чукотке и 25 — в среднем по стране». Пенсии россиян выросли на две тысячи за год

По состоянию на 1 мая 2026 года средний размер пенсионных выплат для работающих и неработающих граждан страны составил 25 399 рублей. Об этом со ссылкой на Социальный фонд России сообщает РИА Новости .

За прошедший год этот показатель увеличился примерно на 1 946 рублей: в мае 2025 года он находился на уровне 23 453 рублей.

Самую высокую пенсию получают жители Чукотского автономного округа - 42 264 рубля.

Ранее сообщалось о том, что работающим пенсионерам пересчитают и увеличат выплаты с августа.