90% остаются в минусе: выяснилось, кому не следует нести деньги на рынок ценных бумаг

Те, кто хочет сохранить свои накопления, предпочитают консервативные инструменты: вклады, недвижимость, драгоценные металлы. Если же задача стоит в приумножении средств — поможет рынок ценных бумаг.

Но экономист, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев предупредил, что на бирже удается заработать не всем.

Минус — в 90% случаев

Эксперт отметил, что по статистике порядка 90% игроков рынка ценных бумаг в итоге остаются в минусе.

«На бирже множество игроков с большим и малым капиталом. Игрокам с небольшим капиталом сложнее выдержать просадки рынка, а игроки с большим капиталом этим зачастую пользуются и выдавливают более мелких игроков», — пояснил Алиев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Инвестор или спекулянт

Экономист добавил: для того, чтобы торговать на бирже, необходимо знание основ рынка, факторов, которые влияют на цены активов.

«Также очень важно понимание психологии игроков и того, стратегический вы инвестор или спекулянт. Стратегический инвестор рискует меньше, но и доходность умеренная. Спекулянт потенциально может заработать больше, но риски потерь выше», — считает собеседник.

И одно из основополагающих правил: не нести последние средства на рынок ценных бумаг — инвестору важно сохранять запас финансовой прочности.

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