Риелтор Апрелев считает бессмысленной идею покупать жилье для заработка
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В нашей стране многие жители рассматривают покупку жилой недвижимости как метод сохранить и приумножить накопления. По словам риелтора Константина Апрелева, вкладываться в жилье с целью извлечения выгоды сегодня бессмысленно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что прежде всего это касается ипотечного жилья.
По мнению эксперта, доступность жилья в нашей стране заметно сократилась, поэтому приобретать недвижимость как способ сохранить и приумножить накопления нет смысла.