Риелтор Апрелев считает бессмысленной идею покупать жилье для заработка

В нашей стране многие жители рассматривают покупку жилой недвижимости как метод сохранить и приумножить накопления. По словам риелтора Константина Апрелева, вкладываться в жилье с целью извлечения выгоды сегодня бессмысленно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.