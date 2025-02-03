WSJ: торговые пошлины Трампа уже вредят США

Торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против Канады, Мексики и Китая, еще не начали действовать, но уже оказывают отрицательное влияние на жизнь американцев, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Автор статьи отметил: 2 февраля Трамп признал, что его широкомасштабные тарифы на Мексику и Канаду могут вызвать «некоторую боль», но в конечном итоге приведут к новому «золотому веку».

Редколлегия WSJ считает, что такой «сильный удар по Мексике и Канаде» говорит о том, что «ни одна страна или сектор экономки не защищены», что может заставить как союзников, так и противников США пересмотреть свою зависимость от американского рынка, как указано в статье.

Трамп ранее раскритиковал WSJ за использование термина «самая глупая торговая война в истории» для описания его мер. В ответ газета отметила, что «ценит внимание Трампа», но уверена в точности своей характеристики.

Ранее, 1 февраля, Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из этих стран: 25% на импорт из Мексики и Канады (10% на канадские энергоресурсы) и дополнительные 10% на товары из Китая. Эти меры стартуют 4 февраля.