CNN: Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, принял решение о введении таможенных сборов на продукцию из Канады, Мексики и Китая. Об этом стало известно из сообщения телеканала CNN.

В Соединенных Штатах Америки введены пошлины на продукцию из Мексики и Канады в размере 25%, а на товары из Китая — 10%.

«Мы можем сказать всем сейчас, что объявленные Трампом новые пошлины вступили в силу», — объявили в эфире телеканала.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп провел конструктивный диалог с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором обсуждались вопросы торговли и пограничной безопасности. Это произошло после того, как избранный президент США заявил о возможном введении 25% пошлин на канадские товары.

Также Трамп заявлял, что намерен сразу после своего вступления в должность президента США заняться наведением порядка в ставших неконтролируемыми при своем предшественнике Джо Байдене сферах нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.